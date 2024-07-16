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        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:05
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        Balıkesir'de orman yangını
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide başlayıp, ormana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinası ve 110 personelle müdahalesi devam ediyor. Balıkesir İtfaiyesi ekipleri de yangın bölgesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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