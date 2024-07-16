Balıkesir'de orman yangını (2)
HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesinin karadan müdahalesi devam ediyor.
HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİ
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesinin karadan müdahalesi devam ediyor. Güneşin batışıyla birlikte yangına havadan müdahale sona ererken, iş makinaları da aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Dereçiftlik Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle arazilere yayıldı ve genç çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerin boşaltılma ihtimaline karşın 22 otobüs, bölgede bekletilmeye başlandı. Ayrıca jandarma ve polis TOMA'ları da yangın bölgesine sevk edildi.
Dozerlerle birlikte toplam 34 iş makinası, kırsal Karamanlar Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının, evlerin olduğu bölgeye ilerlememesi için hat açtı. İlk belirlemelere göre 100 hektar alan etkilenirken, tarım arazileri de zarar gördü. Alevlerin etrafı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle saat 21.30 sıralarında belirli bir alanda çevrildi. Ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.
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