Balıkesir'de orman yangını (2)

HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesinin karadan müdahalesi devam ediyor. Güneşin batışıyla birlikte yangına havadan müdahale sona ererken, iş makinaları da aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Dereçiftlik Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle arazilere yayıldı ve genç çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerin boşaltılma ihtimaline karşın 22 otobüs, bölgede bekletilmeye başlandı. Ayrıca jandarma ve polis TOMA'ları da yangın bölgesine sevk edildi.