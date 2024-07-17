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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 08:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:15
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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 05.00 sularında kontrol altına alındı.

        Yangın, dün Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinesi ve 110 personel ile müdahale edildi. Balıkesir itfaiyesi ile bölgeye jandarma ve polis TOMA'ları da sevk edildi.

        Yangının kırsal Karamanlar Mahallesi'ni tehdit etmesi üzerine mahalle sakinlerinin tahliye edilebilmesi için bölgede 22 otobüs hazır tutuldu. Havanın kararmasıyla karadan müdahale edilebilen yangının ilerlemesi iş makineleriyle de engellenirken, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangında zarar gören alanın 100 hektar olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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