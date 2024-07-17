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        Balıkesirspor'da çifte imza

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:50
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        Balıkesirspor'da çifte imza
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı. Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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