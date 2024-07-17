Balıkesir'de orman yangını

Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Asarlı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

BALIKESİR’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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