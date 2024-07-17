Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.50 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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