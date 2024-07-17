Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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