Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)
KEPSUT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDAKepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde saat 16.
KEPSUT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDA
Kepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
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