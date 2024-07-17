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        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)

        KEPSUT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDAKepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:54
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        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)
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        KEPSUT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDA

        Kepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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