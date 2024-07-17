Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (4)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kırsal Taşköprü ve Tayyipler Mahalle'si arasında saat 12.40'da başlayan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile 8 saat sonra 20.40 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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