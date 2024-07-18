Balıkesir'de orman yangını

Yangın, saat 14.30 sıralarında Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide başladı. Alevler yakındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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