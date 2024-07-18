Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide başladı. Alevler yakındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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