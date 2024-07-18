Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide başladı. Alevler yakındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Ayvalık UNESCO yolunda kararlı
        Ayvalık UNESCO yolunda kararlı
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede ö...
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede ö...
        Balıkesirspor'da transfer sürüyor
        Balıkesirspor'da transfer sürüyor
        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (4)
        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (4)
        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)
        Balıkesir'de orman yangını; bu kez Kepsut'ta çıktı (3)