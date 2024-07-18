Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yaklaştığı kırsal İnkaya Mahallesi için tedbiren tahliye kararı verildi. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri sevk edildi. Otobüslerle mahallelinin tahliyesine başlandı. Mahalleden tahliyesi sağlanan yöre halkı, kümes ve ağıllardaki hayvanlarını tahliye edemediklerini dile getirdi.

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