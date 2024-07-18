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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        ALEVLERİNYAKLAŞTIĞI MAHALLE TAHLİYE EDİLİYORBalıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:45
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        ALEVLERİNYAKLAŞTIĞI MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yaklaştığı kırsal İnkaya Mahallesi için tedbiren tahliye kararı verildi. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri sevk edildi. Otobüslerle mahallelinin tahliyesine başlandı. Mahalleden tahliyesi sağlanan yöre halkı, kümes ve ağıllardaki hayvanlarını tahliye edemediklerini dile getirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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