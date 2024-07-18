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        Balıkesir'de deve ile kenti dolaşan çift, vatandaşları düğünlerine davet etti

        BALIKESİR'de, evlilik hazırlığı yapan Sabriye Arabacı -Mehmet Emin Ulatun çifti, düğün önceki bindikleri deveyle, bando eşliğinde sokakları dolaşıp, kendilerini izleyen vatandaşları düğünlerine davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:00
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        Balıkesir'de deve ile kenti dolaşan çift, vatandaşları düğünlerine davet etti
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        BALIKESİR'de, evlilik hazırlığı yapan Sabriye Arabacı -Mehmet Emin Ulatun çifti, düğün önceki bindikleri deveyle, bando eşliğinde sokakları dolaşıp, kendilerini izleyen vatandaşları düğünlerine davet etti.

        Manyas ilçesi, Yeni Mahalle de oturan Mehmet Emin Ulatun, dünya evine gireceği Sabriye Arabacı'yı Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki evinden alıp, Manyas ilçesine getirdi. Gelin ve damat yakınları ile birlikte, kendileri için önceden hazırlanan iki deveye binerek, bando eşliğinde kenti dolaşmaya başladı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen çift, bir sürede burada oynadıktan sonra kendilerini meraklı gözlerle izleyen vatandaşları düğünlerine davet etti. Durumu gören ilçe sakinleri de geziye katılanları ve oynayanları alkışladı. Gezinin ardından Yeni Mahalle'de düğün merasimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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