Balıkesir'de orman yangını (4)
1ŞÜPHELİ GÖZALTINDABalıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide başlayan ve ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
1ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide başlayan ve ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, alevlerin ilerlemesi büyük oranda durdurulurken, söndürülen kısımlarda soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
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