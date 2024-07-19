Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor. Alevlere, karadan müdahale sürüyor.

Altıeylül İlçesi kırsal Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, dün saat 14.00 sıralarında makine ile saman balyalama sırasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 TOMA ve yaklaşık 380 personel bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, alevlerin ilerlediği kırsal İnkaya Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Buradaki 92 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.