Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor. Alevlere, karadan müdahale sürüyor.
Altıeylül İlçesi kırsal Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, dün saat 14.00 sıralarında makine ile saman balyalama sırasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 TOMA ve yaklaşık 380 personel bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, alevlerin ilerlediği kırsal İnkaya Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Buradaki 92 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hava kararmadan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bazı bölümlerde soğutma çalışmasına başlandı. Gece uçak ve helikopterler uçmazken, alevlere sadece karadan müdahale edildi.
Bu arada yangınla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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