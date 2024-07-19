Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor. Alevlere, karadan müdahale sürüyor.

        Altıeylül İlçesi kırsal Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, dün saat 14.00 sıralarında makine ile saman balyalama sırasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 TOMA ve yaklaşık 380 personel bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, alevlerin ilerlediği kırsal İnkaya Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Buradaki 92 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Hava kararmadan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bazı bölümlerde soğutma çalışmasına başlandı. Gece uçak ve helikopterler uçmazken, alevlere sadece karadan müdahale edildi.

        Bu arada yangınla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        Benzer Haberler

        Erdek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Erdek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de orman yangını (5)
        Balıkesir'de orman yangını (5)
        Balıkesir'de orman yangını (4)
        Balıkesir'de orman yangını (4)
        Balıkesir'de deve ile kenti dolaşan çift, vatandaşları düğünlerine davet et...
        Balıkesir'de deve ile kenti dolaşan çift, vatandaşları düğünlerine davet et...
        Balıkesir'de orman yangını (3)
        Balıkesir'de orman yangını (3)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)