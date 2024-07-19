Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangını yaklaşık 20 saatlik müdahalenin ardından bugün saat 10.
KONTROLALTINA ALINDI
Balıkesir Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangını yaklaşık 20 saatlik müdahalenin ardından bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.