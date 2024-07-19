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        Susurluk'ta orman yangını

        BALIKESİR'inSusurluk ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:50
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        Susurluk'ta orman yangını
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        BALIKESİR'inSusurluk ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.

        Yangın, saat 09.30 sıralarında Ömerköy Mahallesi'ndeki boş arazide çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Susurluk İtfaiye Amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder, 2 uçak, 4 helikopter ve 40 personelle müdahale ediliyor.

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