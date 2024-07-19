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        Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı

        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, minibüste çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:10
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        Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı
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        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, minibüste çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde, saat 12.30 sıralarında, minibüste yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ve ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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