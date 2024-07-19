Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı

Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde, saat 12.30 sıralarında, minibüste yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ve ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, minibüste çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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