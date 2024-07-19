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        Susurluk'ta orman yangını (2)

        MADDİHASARLI KAZA, YANGINA NEDEN OLDUBalıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi'ndeki orman yangınının Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki maddi hasarlı kaza sonrası çıktığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:35
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        Susurluk'ta orman yangını (2)
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        MADDİHASARLI KAZA, YANGINA NEDEN OLDU

        Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi’ndeki orman yangınının Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’ndaki maddi hasarlı kaza sonrası çıktığı belirtildi. İzmir’den İstanbul yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp alev aldı. Alevler önce arazideki kuru otları tutuşturdu, ardından da ormana sıçradı.

        3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Susurluk İtfaiye Amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 5 itfaiye müdahale aracı, 4 su tankeri, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 3 greyder, 2 treyler, 4 uçak, 2 helikopter ve 53 personelle müdahale ettiği yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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