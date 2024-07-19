Susurluk'ta orman yangını (2)

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Susurluk İtfaiye Amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 5 itfaiye müdahale aracı, 4 su tankeri, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 3 greyder, 2 treyler, 4 uçak, 2 helikopter ve 53 personelle müdahale ettiği yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

MADDİHASARLI KAZA, YANGINA NEDEN OLDU

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