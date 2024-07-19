Arıza yapan sondaj makinesinin tamiri sırasında patlama ayağı koptu, 2 kişi de hafif yaralandı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, çalışma sırasında arızalanan sondaj makinesinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada bir kişinin ayağı koptu, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Bigadiç'in kırsal Güvemçetmi Mahallesinde oturan Rafet Karaca, evinin bahçesinde DSİ'den izin alarak sondaj çalışması yapılması için Balıkesir'den bir firmayla anlaştı. Çalışma sırasında hatta meydana gelen tıkanıklığın açılması için firma tarafından Ali İhsan Erdem (55) ile anlaşıldı. Erdem, bugün saat 13.00 sıralarında hattaki sıkışıklığı açmak için çalışırken, sondaj makinesinde arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesine çalışıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Erdem ile olay yerinde bulunan Recep Taş (26) ve Muhammed Musa (30) yaralandı. Ev sahibi Karaca'nın durumu muhtara bildirmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa'nın tedavisi ayakta yapılırken ayağı kopan Recep Taş ve Ali İhsan Erdem Balıkesir Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağı kopan Ali İhsan Erdem'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.