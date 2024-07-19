Balıkesir'de orman yangını (2)

Balkesir’in Havran ilçesinde saat 12.40 sıralarında çıkan orman yangını 6 saatlik çalışmanın ardından 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 9 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz ve 5 ilk müdahale aracı ve 9 iş makinasının yanı sıra 16 itfaiye aracı tarafından müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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