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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Balkesir'in Havran ilçesinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:00
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Balkesir’in Havran ilçesinde saat 12.40 sıralarında çıkan orman yangını 6 saatlik çalışmanın ardından 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 9 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz ve 5 ilk müdahale aracı ve 9 iş makinasının yanı sıra 16 itfaiye aracı tarafından müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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