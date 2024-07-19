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        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        BALIKESİR'inMarmara ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:20
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        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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        BALIKESİR'inMarmara ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.26'de merkez üssü Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.6 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Balıkesir'in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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