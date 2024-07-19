Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'inMarmara ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.26'de merkez üssü Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.6 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Balıkesir'in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.