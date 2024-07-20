Ayvalık'ta orman yangını

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Sarımsaklı Mahallesinde orman yangını başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Ayvalık ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik Sarımsaklı Mahallesinde saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yonca 1 sitesi yakında yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin sarp arazi olması nedeniyle Ayvalık il merkezi ve çevre illerden de takviye iş makinası ve arazöz desteği istenildiği öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.