Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saat 22.30'da başlayan orman yangını, yaklaşık 2,5 saat süren etkin müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Çalışmalara Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ve 1 treyler ile katılırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Ayvalık Belediyesi itfaiye ekipleri de iş makineleriyle destek verdi. Rüzgarın etkisiyle tekrar alevlerin yükselmesi ihtimaline karşın soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.