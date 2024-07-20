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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saat 22.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 02:23 Güncelleme: 20.07.2024 - 02:23
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saat 22.30'da başlayan orman yangını, yaklaşık 2,5 saat süren etkin müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Çalışmalara Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ve 1 treyler ile katılırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Ayvalık Belediyesi itfaiye ekipleri de iş makineleriyle destek verdi. Rüzgarın etkisiyle tekrar alevlerin yükselmesi ihtimaline karşın soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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