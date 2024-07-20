Balıkesirspor golcüsünü buldu

TFF3'üncü Lig'de bu sezon Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor, transferde Karaman FK'dan 31 yaşındaki santrfor Artun Akçakın'ı kadrosuna kattı. Kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Manisa FK, Kastamonuspor, Tarsus İY, Eyüpspor ve İskenderunspor formalarını da giyen Artun, geçen sezon ilk yarıda İskenderun'da 1, ikinci yarıda ise Karaman'dan 3 gol attı.