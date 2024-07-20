Katı atık aktarma tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü

Marmara Adası'na bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan katı atık aktarma tesisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

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