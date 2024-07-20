Katı atık aktarma tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü
BALIKESİR'in Marmara Adası'nda katı atık aktarma tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü.
BALIKESİR'in Marmara Adası'nda katı atık aktarma tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü.
Marmara Adası'na bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan katı atık aktarma tesisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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