Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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