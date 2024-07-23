Balıkesir Gömeç'te orman yangını

Gömeç ilçesi kırsal Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına uçak ve helikopterle havadan, arazözler ile karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'inGömeç ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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