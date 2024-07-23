Balıkesir Gömeç'te orman yangını (2)

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıoğlu Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında ormanda çıkan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 helikopter, 2 uçak 5 arazöz, su ikmal ve ilk müdahale aracıyla birlikte 60 personelin müdahalesi sonucu saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.