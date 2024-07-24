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        Balıkesirspor startı verdi

        TFF3'üncü Lig'de antrenmanlara geçen hafta altyapı oyuncularıyla başlayan Balıkesirspor'da A takım oyuncuları da sahaya indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:05
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        Balıkesirspor startı verdi
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        TFF3'üncü Lig'de antrenmanlara geçen hafta altyapı oyuncularıyla başlayan Balıkesirspor'da A takım oyuncuları da sahaya indi. Bal-Kes, Teknik Direktör Levent Eriş idaresinde çalışmalarına as kadroyla tekrar start verdi. İlk antrenmanı Başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Balıkesirspor'da iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine biletler de satışa çıktı. Kombinelerin fiyatları kapalı tribün 4000, maraton 1500 TL olarak belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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