Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tefecilere yönelik düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:46 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tefecilere yönelik düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'si ise tutuklandı.

        Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ayvalık ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, suçtan elde edildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde eşyaya el konuldu. Öte yandan, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

        Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilerde, organize suç örgütünün elebaşı olan Cemil Ay ve Ali Ay'ın da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi
        Ayvalık'ta Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi
        Balıkesirspor startı verdi
        Balıkesirspor startı verdi
        Balıkesir Gömeç'te orman yangını (2)
        Balıkesir Gömeç'te orman yangını (2)
        Balıkesir Gömeç'te orman yangını
        Balıkesir Gömeç'te orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor