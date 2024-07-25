Ayvalıkgücü'ne genç takviye

TFF3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde genç oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi son olarak 18 yaşındaki kanat oyuncusu Korel Çal'la sözleşme imzaladı. Teknik heyet tarafından seçmelerde beğenilen Korel ilk profesyonel futbolculuk deneyimini Ayvalıkgücü'nde yaşayacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.