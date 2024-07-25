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        Ayvalıkgücü'ne genç takviye

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde genç oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:35
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        Ayvalıkgücü'ne genç takviye
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde genç oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi son olarak 18 yaşındaki kanat oyuncusu Korel Çal'la sözleşme imzaladı. Teknik heyet tarafından seçmelerde beğenilen Korel ilk profesyonel futbolculuk deneyimini Ayvalıkgücü'nde yaşayacak.

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