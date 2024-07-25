Balıkesir'de orman yangını

İvrindi ilçesi kırsal Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'inİvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.