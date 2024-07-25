Özgür Özel: Amaç, belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına ilişkin atılan adımla ilgili olarak, "Bunun tek amacı var; belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geldiği Balıkesir’de ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Burada belediye önünde partililere seslenen Özgür Özel, Balıkesir'in Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı yer olduğunu belirterek, "Balıkesir, bir uyanış olacaksa, bir ayağa kalkma olacaksa, bir kurtuluş olacaksa, ona ilk inanan, ilk davranan şehirdir" dedi.

BAŞKAN AKIN'IN İLK 100 GÜNÜNÜ ANLATTI Son yerel seçimlerin ardından 100 gün geçtiğini söyleyen Özel, "Balıkesir'in evladı Ahmet Akın kardeşimiz ilk 100 günde hem Balıkesir ile kucaklaştı hem ekibini kurdu hem projelerini olgunlaştırdı ama hem de 15,4 milyar borçla devraldığı, Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde bunu mazeret etmedi ve ilk iş söz verdiği gibi gelip de zam yapmadı. Suya yüzde 15 indirim yaptı, herkesin yüzünü güldürdü, kendisini tebrik ediyorum. Ayvalık-Altınova içme suyunun temeli atıldı. 30 kilometre su ve kanalizasyon hattı döşendi. 25 kilometre asfalt atıldı. Tarımsal sulamaya ücretsiz destek sunuldu. Sahiller temizlendi. Cankurtaran sayısı arttırıldı. Çöplerden 15 bin 600 megavat elektrik üretildi. Arıcılara destek verildi. Çiftçilerin ulaşımı için tarla yolları açıldı, düzeltildi. Binlerce sokak canlısının yardımına koşuldu. 18 ton mama dağıtıldı ve sadece 100 gün geçti. 5 yılı siz düşünün" diye konuştu.

‘ÖNCE BABA EVİNE UĞRADIM’ Balıkesir'e gelir gelmez babaevine uğradığını söyleyen Özel, "Balıkesir'de baba evi neresi? Atatürk bu ülkenin kurucusu mu? Atatürk Cumhuriyeti kurmuş mu? Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuş mu? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi herkesin babasının, dedesinin içine doğduğu evdir. Hepimizin evidir. Atatürk'ü seven kim varsa onun Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri hazırdır. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Babaevine gittim. İl Başkanlığımızda, ilçe başkanlarımızla oturdum. İvrindi İlçe Başkanımız bir sıkıntının olduğunu, mağdur köylülerimizin orada olduklarını söyledi. Çağırdık, görüştük. Bunu buradan bütün Türkiye'ye duyurmak durumundayım. Gökçeyazı köylüleriyle konuştum. Öncelikle topraklarına, sularına, yaşamlarına sahip çıkan, siyanürcü şirkete direnen Gökçeyazı köylülerini, Türkmen Doğu köylülerini bir alkışlayalım. Türkmen Dağı Balıkesir'in su kaynağı. Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerde 5 metreden su çıkan bir yer. Maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmen Dağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef 1 kilometre uzunluğunda 170 metre derinliğinde 2 dev siyanür havuzu yapıyorlar. Köyün dibinde, evlerin dibinde Türkmen Dağı'nın bütün suyunu alıyorlar. Çıkardıkları altını siyanürle o 1 kilometrelik devasa havuzlarda Balıkesir'in suyunu kirleterek, havasını kirleterek şu anda köyün merasının içinden yol geçirdiler. Her yer toz, toprak. Hayvanların otlamasına izin vermeyerek, tarımı katlederek, hayvancılığı bitirerek, siyanürle Balıkesir'e bir kez daha kanser tehdidini getirerek büyük bir haksızlık yapılıyor. Büyük bir çevre katliamı kapımızda. Partimiz bu konuda duyarlı. Örgütümüz itirazlara destek veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önerisiyle Büyükşehir Meclisi'nde bir araştırma kuruluşu da kuruldu. Bu şirkete karşı birleşin, direnin, mücadele edin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar arkanızdayız" dedi.

‘SİMİTİ 10 LİRA SEN YAPTIN’ Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok’ sözlerine ilişkin, “Tam buradan başlayayım. Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira... Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira" diye konuştu. ‘MİLLET ARKAMIZDA’ Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esas hazımsızlık şu. Diyor ki, belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, bu kadar borca bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor, 'Genel başkanım şuraya meydan yapacağım. Şuradan tramvay geçireceğim. Şuraya, şunu yapacağım. Ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var. Kentsel dönüşüm için, toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış SGK'nın parasıyla gelmiş burada belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki, 'AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı, bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim.' Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak."

'EN BORÇLU BELEDİYELER AK PARTİ'DEN GEÇENLER' Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcunun 14 milyar 699 lira olduğunu söyleyen Özel, "En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız."