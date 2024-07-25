Balıkesir'de orman yangını (2)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in İvrindi ilçesinde saat 13.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını 4 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracının müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
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