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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in İvrindi ilçesinde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:55
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını 4 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracının müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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