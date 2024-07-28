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        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        BALIKESİR'inGönen ilçesinde, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:00
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        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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        BALIKESİR’inGönen ilçesinde, önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.15 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu kırsal Tuzakçı Mahallesi’nde meydana geldi. Bandırma’dan Gönen istikametine seyir halinde olan Ercan Çakırcalı idaresindeki 10 CBZ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan ve İdris Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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