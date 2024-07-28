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        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

        BİRLİKTEYEMEĞE GİTMİŞLERBalıkesir'in Gönen ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Erkan Çakırcalı (25) ile Recep Çalışkan'ın (24) Paşaçiftlik Mahallesi'nde yaşadıkları, buradaki serada çalışırken İdris Mandacı (26) ile tanışıp, arkadaş oldukları öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:00
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        Balıkesir'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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        BİRLİKTEYEMEĞE GİTMİŞLER

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Erkan Çakırcalı (25) ile Recep Çalışkan'ın (24) Paşaçiftlik Mahallesi'nde yaşadıkları, buradaki serada çalışırken İdris Mandacı (26) ile tanışıp, arkadaş oldukları öğrenildi. Çakırcalı'nın serada çalışmaya devam ettiği, Çalışkan'ın 5 ay önce geçirdiği iş kazasının ardından seradan ayrıldığı, İdris Mandacı’nın ise demir eritme fabrikasında çalıştığı belirtildi. Birlikte gittikleri yemek sonrası evlerine dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden ve bekar oldukları öğrenilen Erkan Çakırcalı ile Recep Çalışkan Paşaçiftlik Mahallesi'nde, İdris Mandacı da Küpçıktı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Kazada yaralanan Neslihan D.'nin ise serada çalıştığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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