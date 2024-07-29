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        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

        BALIKESİR'inEdremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:25
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        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı
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        BALIKESİR’inEdremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

        İstanbul'dan Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yer alan Şahindere Kanyonu'na gelen 10 kişi, dün sabah saatlerinde doğa gezisine çıktı. 10 kişi, dönüş yolunda kaybolduklarını fark ederek, saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 8 Asayiş Timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 İstihbarat Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Asayiş Komando Timi sevk edildi. Ayrıca AFAD personeli, AKUT ekipleri, UMKE ve 2 ambulans da hazır bekletildi. Grupla telefon irtibatı sağlanarak durumları hakkında bilgi alındı.

        Aydın Jandarma İHA Komutanlığı'ndan bir İHA bölgeye gönderildi. Keşif faaliyetlerinin ardından grubun yeri tespit edilirken, karanlık ve arazinin sarp yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Grup, helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya da yansıdı. Grubun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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