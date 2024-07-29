BALIKESİR’inEdremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yer alan Şahindere Kanyonu'na gelen 10 kişi, dün sabah saatlerinde doğa gezisine çıktı. 10 kişi, dönüş yolunda kaybolduklarını fark ederek, saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 8 Asayiş Timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 İstihbarat Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Asayiş Komando Timi sevk edildi. Ayrıca AFAD personeli, AKUT ekipleri, UMKE ve 2 ambulans da hazır bekletildi. Grupla telefon irtibatı sağlanarak durumları hakkında bilgi alındı.