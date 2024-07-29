Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı (2)

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan 10 kişi, sağlık kontrolünün ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret edip, kurtarma çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Kaymakam Odabaşı, kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

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