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        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı (2)

        KAYMAKAMODABAŞ'A ZİYARETBalıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan 10 kişi, sağlık kontrolünün ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret edip, kurtarma çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:30
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        Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı (2)
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        KAYMAKAMODABAŞ'A ZİYARET

        Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan 10 kişi, sağlık kontrolünün ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret edip, kurtarma çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Kaymakam Odabaşı, kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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