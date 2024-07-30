Balıkesirspor'a tecrübeli stoper
TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı girmek isteyen Balıkesirspor, Silifke Belediyespor'dan ayrılan 33 yaşındaki stoper Cenk Özbey'i renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı girmek isteyen Balıkesirspor, Silifke Belediyespor'dan ayrılan 33 yaşındaki stoper Cenk Özbey'i renklerine bağladı. Kariyerinde Boluspor, Fethiyespor ve uzun yıllar Karşıyaka forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Bal-Kes'e 1 yıllığına imza attı.
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