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        Balıkesirspor'a tecrübeli stoper

        TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı girmek isteyen Balıkesirspor, Silifke Belediyespor'dan ayrılan 33 yaşındaki stoper Cenk Özbey'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:35
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        Balıkesirspor'a tecrübeli stoper
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        TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı girmek isteyen Balıkesirspor, Silifke Belediyespor'dan ayrılan 33 yaşındaki stoper Cenk Özbey'i renklerine bağladı. Kariyerinde Boluspor, Fethiyespor ve uzun yıllar Karşıyaka forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Bal-Kes'e 1 yıllığına imza attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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