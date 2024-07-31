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        Balıkesirspor'da takviyeler sürüyor

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Silifke Belediyespor'dan tecrübeli stoper Cenk Özbey'le anlaşan Balıkesirspor, Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Güvenç Usta'yı da kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:40
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        Balıkesirspor'da takviyeler sürüyor
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Silifke Belediyespor'dan tecrübeli stoper Cenk Özbey'le anlaşan Balıkesirspor, Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Güvenç Usta'yı da kiraladı. Kariyerinde daha önce Pazarspor'da kiralık oynayan, geçen sezon Süper Lig'de 1 maça çıkan genç oyuncu 1 yıllığına kırmızı-beyazlılara imza attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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