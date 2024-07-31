Balıkesir'de orman yangını

Yangın, saat 18.20 sıralarında Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ataköy Mahallesi'nde bulunan ormanda çıktı. İhbar üzerine, yangına ilk müdahale Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 50 personelin yer aldığı söndürme çalışmalarına 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer karadan, 3 helikopter ise havadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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