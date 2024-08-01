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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:15
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI 

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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