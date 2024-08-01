Balıkesirspor'da son imza Tayfun'dan

TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Balıkesirspor üst üste imzaları sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Boluspor'un geçen yıl Edirnespor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncusu Tayfun Kırca ile anlaştı. 25 yaşındaki sağ bek 2 yıllığına Balıkesirspor'a imza attı.

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