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        Balıkesirspor'da son imza Tayfun'dan

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Balıkesirspor üst üste imzaları sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:31
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        Balıkesirspor'da son imza Tayfun'dan
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Balıkesirspor üst üste imzaları sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Boluspor'un geçen yıl Edirnespor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncusu Tayfun Kırca ile anlaştı. 25 yaşındaki sağ bek 2 yıllığına Balıkesirspor'a imza attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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