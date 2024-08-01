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        Erdek'te orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:10
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        Erdek'te orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu yolu mevkisinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel ile müdahale edildi. Ekipler yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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