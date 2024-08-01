Erdek'te orman yangını (2)

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu yolu mevkisinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel ile müdahale edildi. Ekipler yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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