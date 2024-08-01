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        Sokak köpeklerinin küçük çocuğu kovaladığı anlar kamerada

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, anne ve babası ile birlikte evine girmeye çalışan çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:00
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        Sokak köpeklerinin küçük çocuğu kovaladığı anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, anne ve babası ile birlikte evine girmeye çalışan çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Olay anı kameralara yansıdı.

        Olay, bugün Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin arkasında yürüyerek eve girmeye çalışan çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuk panik ve korku yaşarken, olay anı ise evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilden inen anne binanın demir kapısında bahçeye girdiği sırada otomobilin yanında olan babasından birkaç metre uzaklıktaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuğun yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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