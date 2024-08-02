Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miray'ın annesi: Bir an önce çözüm bulunsun

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miray Güçlü'nün annesi Hacer Güçlü, "Miray çok korktu. Babası yanında olmasaydı köpek eli ya da kolunu ısıracaktı. Yetkililerden bir an önce başıboş köpekler için çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Baba Yusuf Güçlü de sokak köpeklerinin komşularının çocuğuna saldırdığını da söyledi.

Kadıköy Mahallesi'nde dün, annesi Hacer Güçlü'nün arkasında yürüyerek eve girmeye çalışan Miray Güçlü'ye 4 sokak köpeğinden 2'si saldırdı. Anne-kız panik ve korku yaşarken, saldırı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilden inen Hacer Güçlü'nün binanın demir kapısında bahçeye girdiği, aracın yanında olan eşi Yusuf Güçlü'ye birkaç metre mesafedeki Miray'a sokak köpeklerinin saldırdığı görüldü. Görüntülere, yanına kaçtığı babasının Miray'ı koruması da yer aldı. Yusuf Güçlü, yaşanan korku dolu anları anlatarak "Miray, Allah'tan yakınımdaydı. Köpekler saldırınca kızım korkarak bacaklarıma sarıldı. Bu köpekler kızım gibi komşumuzun çocuğuna da saldırmış" dedi.

Hacer Güçlü, kızının yaşadığı travmayı, "Miray çok korktu. Babası yanında olmasaydı köpek eli ya da kolunu ısıracaktı. Yetkililerden bir an önce başıboş köpekler için çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Köpeklerin saldırısına uğrayan Miray ise yaşadıklarını soranlara sürekli olarak "Korkuyorum" diyerek yanıt verdi. 'BAZEN KÖPEKLERİN SAYISI, 4, 5 OLUYOR' Güçlü ailesinin komşularının oğlu Efe Gökdemir (10) de kendisinin de benzer şekilde köpeklerin saldırısına uğradığını belirtip, "Evimizin önünde bana da iki köpek saldırdı. Bazen bu köpeklerin sayısı, dört, beş oluyor. Korkuyorum" diye konuştu.