Balıkesirspor'da Haşim gitti

TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da santrfor Muhammet Haşim Çoban ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Levent Eriş'in raporu doğrultusunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüyle karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Geçen sezon devre arasında Isparta 32 Spor'dan transfer edilen Haşim, çıktığı 14 maçta 1 kez rakip fileleri sarsabildi.

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