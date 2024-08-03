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        Balıkesirspor'da Haşim gitti

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da santrfor Muhammet Haşim Çoban ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:11
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        Balıkesirspor'da Haşim gitti
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da santrfor Muhammet Haşim Çoban ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Levent Eriş'in raporu doğrultusunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüyle karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Geçen sezon devre arasında Isparta 32 Spor'dan transfer edilen Haşim, çıktığı 14 maçta 1 kez rakip fileleri sarsabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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