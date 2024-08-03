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        Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü

        BALIKESİR'de çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:55
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        Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü
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        BALIKESİR'de çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çiftlikte zarar oluştu.

        Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş çiftliğinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, saman balyalarının da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbarla çiftliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Çiftlikte zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı bildirildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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