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        Konuşmak için evinin önüne gittiği husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü

        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde konuşmak için evinin önüne gittiği husumetlisi Kemal Pektaş (60) tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin Gür (44) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:05
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        Konuşmak için evinin önüne gittiği husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü
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        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde konuşmak için evinin önüne gittiği husumetlisi Kemal Pektaş (60) tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin Gür (44) hayatını kaybetti. Şüpheli Kemal Pektaş ve olay sırasında yanında olan oğlu Tayfun Pektaş (31) tutuklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde kırsal Çavuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Metin Gür, aralarında husumet bulunan Kemal Pektaş'ın evinin önüne giderek konuşmak istedi. Bir süre bekleyen Gür, ardından evde olduğunu düşündüğü Kemal Pektaş ve Oğlu Tayfun Pektaş'a seslendi. Yanıt alamayan Gür, evine döndükten bir süre sonra tekrar Pektaş ailesinin yaşadığı eve geldi. Bu sırada evde bulunan Kemal Pektaş, oğlu Tayfun Pektaş ile birlikte evinde bulunan av tüfeğini alarak kapının önüne indi. Kısa süreli tartışmanın ardından Kemal Pektaş elindeki av tüfeğini ateşledi. Saçmaların başına isabet ettiği Gür yere yığıldı.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gür'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        TUTUKLANDI

        Olayın ardından evlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş, karakoldaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Bu arada yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Metin Gür, bugün Çavuş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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