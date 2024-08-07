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        Balıkesir'de çamlıkta yangın

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde çamlıkta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:50
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        Balıkesir'de çamlıkta yangın
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde çamlıkta yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yeni Mahalle'deki çamlıkta, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki gün önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

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