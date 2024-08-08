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        Balıkesirspor'dan defansa transfer

        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor'da transferler sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:35
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        Balıkesirspor'dan defansa transfer
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        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Düzcespor'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sarayköy 1926, Elazığ Belediyespor, Amed Sportif, Keçiörengücü, Samsunspor, Sarıyer, Tarsus İY, Diyarbekirspor ve Batman Petrolspor formalarını da giyen Şahin, 2 yıllığına Bal-Kes'e imza attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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